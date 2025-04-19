Вырастет размером с кулак: вот чем подкормить чеснок

Чеснок – это очень популярный корнеплод, который можно увидеть на многих огородах. Но многие огородники делают ошибку и не подпитывают его, из-за чего он вырастает мелким.

Чеснок – это достаточно неприхотливая культура. Но если вы все же хотите собрать богатый урожай корнеплода, о некотором уходе придется позаботиться, сообщает 24 Канал. В частности, чеснок нужно вовремя и правильно подкормить.

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Чем подкормить чеснок?

Чесноку в период активного роста нужны некоторые подкормки, и многие огородники советуют использовать фосфор и калий, которые ускоряют созревание чеснока и повышают его урожайность.

Чтобы вырастить чеснок действительно большим, нужно использовать такую подкормку:

пол ложки суперфосфата и столько же хлористого калия, размешать их и посыпать грядки с чесноком;

раствор удобрения – чайную ложку монофосфата калия нужно растворить в 10 литрах воды. С помощью пульверизатора нужно обработать этим раствором чеснок – но обязательно делать это вечером.

Также для того, чтобы чеснок не желтел, можно опрыскать грядки раствором нашатырного спирта – добавляйте 5 столовых ложек средства на ведро воды. Кроме того, очень часто огородники используют древесную золу. Для этого полтора стакана просеянной золы растворяют в 10 литрах воды и настаивают 3 часа.



Чеснок нужно вовремя подпитывать / Фото Pexels

Пепел можно вносить в почву и в сухом виде – после обильных дождей его посыпают под грядки. Это будет чрезвычайно полезной подкормкой, ведь пепел является источником калия, но также в нем можно найти и фосфор и несколько других важных микроэлементов.

Кстати, весной нужно позаботиться не только о подкормке чеснока, но и клубники. О том, как правильно подкормить ягоду, чтобы она дала вдвое большие плоды, мы уже рассказывали ранее.

Хорошо растет чеснок и после дрожжевой подкормки. Для того, чтобы приготовить такое удобрение, нужно взять 100 граммов дрожжей и растворить их в 10 литрах теплой воды. После этого добавьте 2 столовые ложки сахара и оставьте раствор немного настояться – всего на несколько часов.

И перед поливом нужно развести настой с водой в пропорции 1:5. Ферментированные дрожжи забирают из почвы калий и кальций, поэтому сочетать такую подкормку нужно с внесением золы.