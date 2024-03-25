Покорите привередливую ягоду: узнайте, чем подкормить голубику весной для роскошного урожая

Голубика – довольно прихотливое растение, поэтому садоводы редко могут похвастаться щедрым урожаем. Чтобы это была не ваша история, надо знать, чем ее подкармливать.

Правильный уход за голубикой – очень важен. Она нуждается в кислой среде и правильных подкормках.

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Когда начинать подкармливать голубику

Нескольких подкормок голубики весной будет достаточно, чтобы осенью она порадовала вас вкусными ягодами. Обычных удобрений этому растению недостаточно, ведь оно нуждается в кислых подкормках или даже подкислителях почвы.

Первую подкормку нужно проводить в марте или в начале апреля, когда почки набухают. Можно использовать азотсодержащие удобрения, которые нужны для активного роста и компенсации питательных веществ, которые кусты не получали зимой.

Вторую подкормку проводят после цветения голубики – в мае или в начале июня. Для второй подкормки можно брать калиевые и магниевые подкормки, которые нужны для сладости ягод.

Последнюю подкормку кустов садовой голубики проводят осенью после сбора ягод. Для этого используют фосфорные и калиевые удобрения.



Чтобы ягоды были крупные и сладкие, голубику надо подкармливать / Фото Unsplash

Чем подкармливать садовую голубику

Для первой подкормки надо использовать азотсодержащее удобрение. Лучше всего для этого подходит сульфат аммония или нитроаммофоска. Они продаются в магазинах для сада и огорода.

Перед подкормкой голубики кусты надо хорошо полить, а после этого – присыпать их торфом или другой мульчей, например, сосновыми шишками, опилками и тому подобное.

Для второй подкормки используют сульфат калия и сульфат магния. Эти минеральные вещества помогают ягодам стать сладкими и крупными. Подкормку следует проводить в теплую погоду, идеально – после дождя, утром или вечером. Также можно использовать мочевину и аммиачную селитру.

Садовую голубику ни в коем случае не стоит подпитывать золой, пометом, навозом или перегноем. Ведь они делают почву щелочной, что блокирует рост растения, которое любит кислую среду.