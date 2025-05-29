В начале вегетации дачники подкармливают яблоню азотом, но в июне этого не стоит делать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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В период формирования плодов яблоне нужен калий и фосфор. Они хорошо способствуют укреплению завязей, способны повлиять на вкус и размер яблок. А еще после такого удобрения яблоки смогут гораздо дольше храниться.

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Минеральные удобрения для подкормки яблок

Эти удобрения лучше всего вносить в виде раствора. Лить надо не под ствол, а вокруг внешней части приствольного круга, где расположены активные корешки.

Монофосфат калия прекрасно подходит для летней подкормки. В нем содержится необходимый фосфор и калий. В 10 литрах надо развести 15 граммов удобрения. Молодым яблоням нужно одно ведро, взрослым – вдвое больше. Раствор прекрасно улучшит качество плодов.



Подкормка для яблони на летнее время / Фото Pexels

Кальциевая селитра актуальна на том этапе, когда начинают формироваться мягкие ткани яблок. Кальций не только сделает кожуру крепче, но и защитит ее от гнили и пятен. Чтобы приготовить раствор, нужно 10 граммов средства развести в 10 литрах воды. Для молодых деревьев этого удобрения нужно 5 литров, для старших – до 15 литров.

Органические удобрения для яблони

Настой коровяка обогащает почву микроэлементами, которые необходимы яблоне. В 10 частях воды надо развести одну часть навоза. Удобрение надо вносить только раз в месяц, чтобы не перегрузить дерево азотом.

К слову! В июне важно подкормить малину, чтобы обеспечить хороший урожай. Чем подкормить кусты малины – читайте в нашем материале.

Древесная зола содержит много фосфора и кальция. Садоводы рассыпают ее возле зоны корней, слегка заделывая в почву. На один квадратный метр будет достаточно 50 граммов золы.

Советы для подкормок

Перед и после внесения удобрений поливайте землю, чтобы улучшить их усвоение. Удобрения не стоит лить под ствол, а только по краю кроны, где растут корни. Не рекомендуется подпитывать яблоню в жаркие дни. Дачники всегда советуют выбирать утро или вечер. Чтобы избежать избытка определенных элементов, минеральные удобрения надо чередовать с органическими.