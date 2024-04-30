Будете иметь богатый урожай: чем подкормить картофель во время цветения

Огородники только начинают сажать картофель на полях, впрочем после посадки его надо подпитывать для роста, а уже потом делать другую подкормку - во время цветения, чтобы получить большие и ровные картофелины.

Эксперты советует вносить во время цветения древесную золу. Это органическое удобрение имеет все макро- и микроэлементы, которые так необходимы картофельным кустам для хорошего развития. Золу можно вносить двумя способами: в сухом виде и с помощью раствора.

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Настой золы

Для жидкой подкормки надо взять 1 килограмм древесной золы (2 литровые банки) и добавить 10 литров воды. Все хорошо перемешайте и настаивайте в течение суток. Жидким настоем золы надо проводить корневую подкормку, а через две недели повторить процедуру.

Сухая подкормка

Вокруг каждого куста надо рассыпать по стакану сухой золы. Во время полива или дождей удобрение проникнет к корням и будет питать растения. Важно не пропустить этого момента еще в самом начале роста. Тогда из земли будут появляться всходы, которые уже будут расти с удобрением.

Калийная подкормка обеспечит большие и ровные клубни, а дачники говорят, что с каждого куста вы сможете собрать большой урожай.



Подпитывать картофель стоит жидкой и сухой золой / Фото Pexels

Условия для выращивания крупных клубней

Чтобы клубни выросли большими, надо придерживаться определенной схемы посадки. Дистанция между кустами должна быть около метра. Сам размер клубней зависит от сорта картофеля, а еще от условий. Оказывается, чем жарче климат, тем картофелины будут мельче, потому что при температуре выше +36⁰C корневая система картофеля перегревается и развитие клубней прекращается.

Чтобы сохранить влагу в земле, картофельный участок стоит мульчировать. Мульча препятствует быстрому испарению из почвы влаги и сдерживает рост сорняков, а после перепревания дает дополнительное питание клубням. В сыром климате земля постоянно увлажняется дождями, поэтому вырастить в таком случае крупный картофель гораздо проще и легче.