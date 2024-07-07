С одного куста соберете несколько килограммов: чем подкормить картофель в июле

Урожайность картофеля можно увеличить в несколько раз, если воспользоваться правильной и эффективной подкормкой. В июле как раз начинают формироваться клубни, поэтому важно внести удобрение.

Если хорошо подкормить картофель, то уже во время сбора урожая можно будет с одного куста собрать несколько килограммов.

Читайте также Кротов на участке больше не будет: как избавиться от вредителей гуманными методами

Жидкая подкормка

Дачники говорят, что жидкая подкормка является очень действенной. Клубни способны быстро впитать удобрение и хорошо расти. Такое удобрение ускорит созревание картофеля и подпитает микроэлементами.

Лучшим считается настой трав и дрожжей. На бочку объемом 100 литров нужно взять 2 ведра сорняков и 3 пачки сухих дрожжей. Залейте смесь водой и оставьте настояться на 5 – 7 дней. Также можно внести 2 столовые ложки минерального удобрения – гумата калия или нитроаммофоски.

Этим раствором подкормите картофельные грядки. Под каждый куст нужно 2 литра подкормки. Проводить ее лучше в сухую погоду.



Подкормка для картофеля даст большой урожай / Фото Pexels

Комплексное удобрение картофеля

Для подкормки вам нужно взять только уже готовое комплексное удобрение. Полезной считается нитроаммофоска. Под каждый куст надо рассыпать 2 чайные ложки смеси, а потом полить грядки.

Обратите внимание! Удобрять картофель минеральными веществами не рекомендовано в том случае, если до сбора остается 2 недели. Это вредно тем, что если нитраты из удобрения попадут в клубни, то приведут к их отравлению.