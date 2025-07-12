Картофель вырастет большим: что нужно внести в почву: что нужно внести в почву

Каждый огородник мечтает о хорошем урожае картофеля, который порадует крупными клубнями. В июле закладывается будущий урожай, поэтому дачники советуют обратить внимание на подкормку, благодаря которой овощи начнут лучше расти.

В середине лета растение начинает накапливать все силы в корнеплоды, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Прежде чем начинать вносить удобрения, следует ознакомиться с тем, что подойдет картофелю, а что будет лишним.

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Июль – время для фосфора и калия

Ошибкой является внесение азота в июле. Он начнет способствовать наращиванию зеленой массы, поэтому только навредит, потому что избыток листьев задерживает развитие клубней. Нельзя использовать в это время органические удобрения – навоз или куриный помет. Лучше всего на рост картофеля повлияет калий и фосфор.

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Калий способствует поступлению питательных веществ от листьев к клубням, улучшает вкус и влияет на продолжительность хранения. Фосфор отвечает за укрепление корней. Сигналом недостатка калия являются скрученные листья и темные края.

Дачники рассказали о нескольких действенных подкормок, которые дают хороший результат и не являются затратными.

Рецепты подкормок для картофеля

Минеральный раствор

В 10 литрах воды растворите 15 граммов сульфата калия. К жидкости добавьте такое же количество суперфосфата, чтобы получить средство для корневого полива. Вам понадобится 1 литр раствора на куст. Полив рекомендуется делать после дождя или увлажнения почвы.



Лучшие подкормки для картофеля / Фото Pexels

Зола

Древесная зола содержит много калия, фосфора, кальция и микроэлементов. Сухую золу можно рассыпать по горсти на растение или приготовить настой. Для раствора нужно до 10 литров воды добавить стакан золы, настоять сутки и полить под корень.

Опрыскивание по листьям

Из-за невозможности корневой подкормки, можно приготовить раствор сульфата калия. На 10 литров понадобится 20 граммов средства. Обработку нужно проводить в пасмурную погоду или вечером.

К слову, фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Как вывести фитофтору – читайте в материале.

Чтобы картофель не накапливал нитраты, а клубни хорошо сохранились, последнюю подкормку надо сделать за месяц до сбора урожая.