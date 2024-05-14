Ягоды будут быстро расти: чем подкормить клубнику весной: чем подкормить клубнику весной

В мае очень важно подкормить клубнику, поскольку это хорошо повлияет на ее урожайность. После первой подкормки ранней весной, надо удобрять ягоду еще и второй раз на этапе цветения.

Для клубники подходят сбалансированные удобрения, которые содержат азот (N), фосфор (P) и калий (K). На этикетках они часто обозначаются как N-P-K.

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Удобрения для клубники

Азот важно применять для развития зеленой массы, однако вносить его надо осторожно, поскольку избыток приводит к чрезмерному росту листьев.

Фосфор хорошо влияет на развитие корней и общего здоровья растений. Для клубники надо применять удобрение с высоким содержанием фосфора.

Калий способствует общей прочности растений и влияет на качество плодов. Для клубники он очень важен именно во время развития плодов. Ягода также получает пользу от таких микроэлементов, как кальций, магний и сера.



Лучшая подкормка для клубники в мае / Фото Pexels

Чем подкормить клубнику в мае

Подкормка в мае вносится для того, чтобы клубника хорошо цвела и на ней завязывались ягоды. Рекомендуется использовать сульфатно-магниевое удобрение с содержанием серы. Для этого 1 столовую ложку (30 – 40 граммов) размешайте в прохладной воде до полного растворения гранул. Смесь вылейте до 10 литров воды и поливайте кусты через поливалку.

Также можно использовать удобрения типа Плантатор с NPK 10-54-10, которое хорошо подходит для цветения и бутонизации. Кроме того, лучшему плодообразованию способствует минеральное удобрение. В нем может содержится фосфор, калий, железо, марганец, цинк и медь.

Вносить удобрение рекомендуется утром или вечером. Почва должна быть влажной – после дождя или полива, таким образом подкормка лучше усвоится.