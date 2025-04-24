Будут расти на глазах: чем надо подкормить вазоны

Комнатные растения есть в каждом доме, поэтому для того, чтобы они хорошо росли, нужно их вовремя подкормить. Специалисты знают несколько лучших удобрений, которые любят растения.

Среди лучших домашних подкормок есть сахар, кофейная гуща, дрожжи, луковая шелуха, банановые корки и яичная скорлупа, пишет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

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Этими простыми удобрениями можно периодически подпитывать все растения, которые есть у вас дома, а по желанию, можно удобрить даже цветы в саду.

Сахар

Для создания удобрения понадобится столовая ложка сахара на половину литра воды. В противном случае сахар можно насыпать сразу в горшок под растение, а потом полить водой.

Кофейная гуща

Если после утреннего кофе осталась гуща, то ее можно насыпать на поверхность почвы и осторожно перемешать с землей в горшке.



Вазоны можно легко подкормить / Фото Pexels

Дрожжи

В одном литре воды разведите 10 граммов дрожжей и добавьте столовую ложку сахара.

Луковая шелуха

Горсть луковой шелухи залейте литром кипятка и дайте настояться несколько часов, а тогда холодным раствором можно подпитывать растения.

К слову! Подкормка нужна не только для комнатных растений. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить замиокулькас, чтобы он выпускал больше листьев.

Банановые кожуры

Порежьте мелко банановые кожуры и залейте литром кипятка и дайте настояться 2 часа. Специалисты советуют такую подкормку осуществлять дважды в месяц.

Яичная скорлупа

Для настойки на основе яичной скорлупы нужен литр воды и остатки от трех яиц. Все надо оставить в темном и теплом месте на 5 дней. Готовой настойкой поливайте каждый вазон. Нужно будет всего 200 миллиграммов средства. Чтобы не повредить корни растений стоит эту процедуру делать вечером.