Морковь вырастет очень большой и сладкой: вот как приготовить удобрение
Источник:NV
Не всегда природа дарит урожайный год, и именно поэтому нужно знать правила ухода за различными культурами, чтобы не зависеть от погоды и удачи.
Для того, чтобы собрать богатый урожай моркови, ее нужно как следует подкормить, и сделать это правильными средствами. Поэтому даже если год выдался совсем не плодородным, вы все еще сможете собрать хороший и обильный урожай.
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Чем подкармливать морковь
В период роста и формирования самой моркови, их нужны такие питательные вещества, как азот, калий, бор и фосфор. И вы можете купить готовую смесь удобрений в магазине, но при необходимости или желании также можете приготовить подкормку самостоятельно дома.
Многие опытные огородники выбирают для подкормки органику, ведь она является экологической и чрезвычайно полезной. Такие удобрения также никак не скажутся на вкусовых свойствах моркови и совсем не нанесут вреда почве.
Есть четыре основных периода, когда морковь нужно подкормить:
- во время посева;
- когда появились первые всходы;
- через две недели после второй подкормки;
- за 10 дней до сбора урожая.
Подкармливать морковь нужно вовремя / Фото Pexels
Чем подкормить морковь
Есть несколько вариантов органических удобрений, которыми вы можете воспользоваться, чтобы подкормить свои овощи в июле. И вот несколько из них.
- Зола. Ее можно использовать и в сухом виде, и в растворенном. Для того, чтобы пепел дал нужный эффект, размешайте его с землей и посыпьте грядку, а после этого полейте ее водой. Для того, чтобы приготовить раствор, вам нужно смешать 100 граммов золы с 10 литрами воды и настоять в течение дня.
- Йод. 20 капель этого продукта будет вполне достаточно для подкормки. Нужно накапать его в 10 литров воды и полить грядку.
- Куриный помет. Вам нужно будет подготовить раствор – смешайте 1 часть помета и 10 частей воды, хорошо перемешайте и дайте настояться, пока выветрится аммиак – примерно 10 – 12 часов. После этого смешайте одну часть раствора с 10 частями воды и дайте настояться еще 12 часов.