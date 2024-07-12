Чем подкормить огурцы в июле: поспешите, чтобы иметь хороший урожай

Чтобы овощи дали хороший урожай, порой одной подкормки им недостаточно, поэтому стоит внести удобрения еще и в середине лета, чтобы порадоваться сочными и вкусными плодами.

Дачники говорят, что огурцы очень любят азотные и калийные удобрения. Лучше всего для овощей использовать в виде подкормки золу, гумат калия, карбамид и аммиачную селитру. Также огурцы хорошо растут от фосфора, марганца, цинка и кальция с магнием.

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Как подкормить огурцы

Если у вас поздний сорт огурцов и они только начинают формироваться, то на начальном этапе лучше сделать подкормку азотными удобрениями. Уже во время завязывания и цветения плодов подойдет суперфосфат. В период созревания лучше использовать калийное удобрение.

Во время плодоношения огурцам требуется очень большое количество калия. Чтобы дать его растению – используйте калийную селитру или золу. Для этого надо залить стакан золы 10 литрами воды, перемешать и подлить раствором овощи.



Огурцы в июле тоже надо подкормить / Фото Unsplash

Чтобы защитить огурцы во время плодоношения, попробуйте воспользоваться раствором его. Вам нужно в 10 литрах воды развести 40 капель йода и 1 литр сыворотки. Этим раствором надо опрыскать огурцы.

Также можно применить дрожжевой раствор. Для него надо в 5 литрах воды растворить 0,5 стакана сахара и добавить 100 граммов дрожжей. Всем этим ингредиентам надо дать настояться перед подливом несколько часов.