Увеличит урожай огурцов втрое: нужно использовать одну таблетку

Конечно же, все огородники мечтают вырастить большой урожай огурцов, чтобы окупить усилия, вложенные в культуру. Но всего одна подкормка поможет увеличить количество огурцов.

В июле подкормка огурцов не менее важна, чем в предыдущие месяцы. И если вы хотите повысить количество и качество урожая, вы можете использовать одно несколько нетрадиционное удобрение.

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Чем подкормить огурцы в июле

Многие дачники утверждают, что всего одна таблетка аспирина может помочь в выращивании огурцов: в частности, она предотвращает пожелтение и болезни огурцов. И применять на грядке ее нужно правильно.

Аспирин содержит в своем составе ацетилсалициловую кислоту, а она стимулирует иммунную систему огурцов и за счет этого огурцы могут стать устойчивыми к перепадам температуры, засухи и инфекций.



Огурцы нужно подпитывать / Фото Pexels

Чтобы достичь этого эффекта, вам нужно опрыскивать огурцы раствором аспирина один раз в неделю, и делать это советуют от начала цветения до окончания сбора урожая.

Для этого вам понадобится:

1 таблетка аспирина;

5 литров воды – лучше всего брать отстоянную.

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Аспирин вам нужно измельчить и растворить в воде, а после этого опрыскать ими овощи. Считается, что эта простая обработка помогает избежать не только пожелтения, но и образования гнили на листьях. Также вы таким образом можете защитить огурцы от таких заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость или ржавчина.