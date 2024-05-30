Как подкормить перец пшеном: забытый метод, который подарит щедрый урожай

Сладкие и крупные болгарские перцы вырастить не так просто. Это растение требует правильного подхода от посева семян до урожая. Кроме регулярного полива, перец надо обеспечить подкормкой.

Чтобы получить отличный урожай сладкого перца, не нужно вносить химические удобрения, постоянно рыхлить почву или пропалывать гряды. Достаточно будет применить простое, дешевое и эффективное удобрение из пшена.

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Почему полезно подкармливать перец пшеном

Пшено помогает вырастить вкусный перец без особых затрат. Подкормка крупой еще и полезна тем, что не содержит никаких химических компонентов.

В пшене содержится много белка, углеводов, клетчатки и витаминов. Также пшено богато минералами: кальцием, магнием, железом и фосфором. Эти вещества улучшают структуру почвы и повышают ее плодородие.

Огородники говорят, что пшено способствует раннему и обильному цветению перца, увеличивает количество и размер плодов. А еще пшенная подкормка улучшает иммунитет перца против болезней и вредителей, особенно отпугивая муравьев.



Перец полезно подпитывать перцем / Фото Pexels

Как приготовить подкормку из пшена

Чтобы приготовить удобрение, надо 1 килограмм пшена залить 5 литрами воды в большой кастрюле. Дайте настояться сутки, периодически помешивая. С помощью сита процедите полученный настой и добавьте еще 5 литров воды.

Эту пшенную подкормку можно использовать для полива перца на любом этапе его развития – от первых всходов вплоть до сбора урожая. Подкармливайте перец пшеном каждые 15 дней. Для полива возьмите настой пшена разведя с водой в соотношении 1:2. Поливать перец под корень стоит утром или в вечернее время.