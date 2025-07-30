Огородники всегда мечтают о вкусном урожае, но для того, чтобы плоды были сочными и крупными, овощи надо обязательно подкармливать. Для этого не придется тратить большие деньги, поскольку понадобится удобрение, которое найдется у каждого на кухне.

Создать удобрение для помидоров можно с помощью двух доступных компонентов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку".

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Как сделать подкормку для помидоров?

Еще наши бабушки использовали для томатов удобрение на основе дрожжей и древесной золы. Дрожжи являются прекрасным биостимулятором для почвы. В земле дрожжевые грибки активно размножаются и стимулируют рост корневой системы. Благодаря этим им питательные элементы в почве становятся для растения доступными.

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В древесной золе содержится большое количество микроэлементов, среди которых за сладкие плоды отвечает калий. Он способен транспортировать сахара от листьев к плодам. В золе еще содержится кальций и фосфор, которые влияют на укрепление иммунитета томатов. Дрожжи и древесная зола создают мощный эликсир для томатов, который повлияет на вкус плодов и урожай.



Подкормка хорошо влияет на томаты / Фото Pexels

Сначала надо приготовить дрожжевую основу. 100 граммов свежих дрожжей нужно раскрошить в большой емкости. Добавьте к ним половину стакана сахара и залейте 3 литрами отстоянной воды, хорошо перемешивая. Емкость надо накрыть тканью и оставить на 3 часа для брожения. Пенная шапка станет признаком, что раствор готов.

Далее нужно взять стакан древесной золы и залить литром кипятка. Все нужно перемешать и дождаться полного остывания. После этого компоненты соединить и процедить через несколько слоев марли. Процеженный настой надо добавить к перебродившей дрожжевой смеси.

К слову, прокалывание помидоров в зоне плодоножки стимулирует выработку этилена, что ускоряет созревание плодов.

Полученный концентрат развести чистой водой до объема 10 литров. Перед подкормкой грядку увлажнить. Томаты подливайте под корень 0,5 литром раствора на одно растение. Это удобрение повысит сахаристость помидоров, сделает их устойчивыми к болезням, а урожай вырастет невероятно сладким.