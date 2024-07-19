Идеальное удобрение для помидоров: нужен ли копеечный кухонный продукт

В июле подкормка помидоров чрезвычайно важна, и об этом знают все дачники, которые уже не впервые выращивают культуру. Но что именно внести в почву, чтобы увеличить урожайность растения?

Огородники знают, что для получения хорошего урожая помидоров нужно изрядно постараться, ведь культура достаточно прихотлива, и если вы не позаботитесь о подкормке, нечего и надеяться на большое количество плодов.

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Чем подкормить помидоры в июле

Если вы хотите внести в почву естественное удобрение, тогда лучшим вариантом для помидоров будет подкормка из дрожжей. В их составе есть немало природных бактерий, поэтому они помогают создать у растений лучший иммунитет к различным заболеваниям. Удобрение также помогает обогатить микрофлору почвы и ускоряет процесс разложения органических веществ.

И еще один неожиданный плюс: дрожжи могут отпугнуть мелких грызунов и насекомых, поэтому удобрение будет положительно влиять на все аспекты роста растения.



Помидорам полезна подкормка из дрожжей / Фото Pexels

И вот несколько вариантов удобрений, которые вы можете приготовить из дрожжей.

Раствор из сухих дрожжей. Для приготовления такого удобрения вам понадобятся 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка сухих дрожжей, 2 грамма витамина С, то есть аскорбиновой кислоты, и 5 литров воды. Также возьмите горсть почвы и смешайте все это в ведре или иной емкости, а так оставьте на сутки. Перед подкормкой такое удобрение нужно разбавить. На 1 часть раствора нужно добавить 10 частей воды.

Раствор из сухих дрожжей и сахара. Для приготовления потребуются:

10 литров воды;

10 граммов сухих дрожжей;

2 столовые ложки сахара.

Нужно перемешать ингредиенты и оставить их на полтора часа. Перед поливом 1 литр удобрения нужно развести в 5 литрах воды.

Раствор из свежих дрожжей. В таком случае воду и дрожжи нужно взять в соотношении 5:1. Ингредиенты смешайте в емкости, а непосредственно перед поливом раствор разбавьте в 10 частях воды.