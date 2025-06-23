Чем подкормить помидоры во время цветения: элементарное средство для двойного урожая

Подкормка помидоров – это залог того, что вы соберете немало сочных плодов. Но важно угадать не только с видом удобрения, но и со временем, когда его нужно вносить под кусты.

Многие огородники допускают простую ошибку: они необдуманно вносят под помидоры первое попавшееся удобрение и просто надеются на то, что оно сработает, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе". К сожалению, в таком случае результат часто может оказаться противоположным от того, что вы ожидали.

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Как часто подкармливать помидоры?

Многие дачники вносят удобрения всего раз или дважды, но на самом деле за период вегетации помидоры нужно удобрять 4 раза. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить растения питательными веществами, а также всеми компонентами минеральной группы. Основные подкормки вносят в начале цветения кустов, а также тогда, когда формируется завязь.

Учитывайте, что если в это время помидоры не получат из почвы питательных веществ, это приведет к образованию большого количества пустоцвета – а он только тратит силы вашего растения. От этого уменьшится и размер плодов, даже у крупноплодных сортов. Если не подкормить томаты во время цветения, появится также немало недоразвитых семян – но эта проблема в основном актуальна для тех огородников, что собирают семена для посадки.



Помидоры нужно подкармливать четыре раза / Фото Pexels

Чем подкормить помидоры, когда они цветут?

Во время цветения помидоры нуждаются в немало микро- и макроэлементов. А вот потребность в азоте значительно уменьшается. Единственное исключение, когда его нужно вносить – это если кусты очень слабые и еще не развили стебли и листья. Такое часто происходит из-за плохого качества рассады, плохой уход или отсутствие подкормки азотом на первых этапах выращивания томатов.

Поэтому, во время цветения помидоры подпитывают минеральными и органическими удобрениями, содержащие полезные для помидоров вещества:

гранулированный или измельченный суперфосфат;

калийная соль, содержащая 30 – 42% чистого калия;

хлорид калия;

сульфат калия;

двойной суперфосфат.

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Но если вы не хотите вносить химические компоненты в почву, вы можете воспользоваться и органическими удобрениями. Они будут не менее эффективными и имеют свой ряд преимуществ.

Зола – это отличный источник кальция, фосфора и магния. Кроме того, он также может отпугнуть немало вредителей от томатов – в том числе и колорадского жука. О других народные способы борьбы с вредителем мы уже рассказывали ранее.

Также очень часто во время цветения помидоров используют йод – он способствует быстрому цветению и завязыванию плодов. На 10 литров воды нужно отмерить 6 – 8 капель средства.