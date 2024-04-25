Получите большой урожай: чем надо подкормить рассаду помидоров

Каждый огородник хочет получить большой урожай овощей, однако для этого надо не забывать о подкормке. Многие разводят рассаду помидоров, чтобы посадить в открытый грунт, поэтому рассказываем, чем именно ее надо подкормить.

Чтобы помидоры были большими и сочными надо уделить им особое внимание еще на начальных этапах.

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Чем подкормить рассаду помидоров

Важнейшими веществами для роста всех растений являются азот, калий и фосфор. Ими удобрять рассаду надо тогда, когда овощи имеют слабый вид. Если же у них толстые стебли, то это означает, что питательных веществ им хватает.

Если листья начинают желтеть, а рассада не растет – это означает, что рассаде не хватает азота. Если появляется на листьях желтый контур, который подсыхает – нужен калий, а вот если старые листья становятся фиолетовыми с нижней стороны, тогда поморам не хватает фосфора.



Названы лучшие подкормки для рассады помидоров / Фото Pexels

Виды удобрений для подкормки рассады

Азотные удобрения – аммиачная вода, аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний, сульфат аммония;

– аммиачная вода, аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний, сульфат аммония; Калийные удобрения – калийная селитра, калимагнезия, монофосфат калия, сульфат калия, сернокислый калий;

– калийная селитра, калимагнезия, монофосфат калия, сульфат калия, сернокислый калий; Фосфорные удобрения – аммофос, двойной суперфосфат, диаммофос, метафосфат калия, простой суперфосфат и тому подобное.

Также подкармливать рассаду можно комплексными минеральными удобрениями, которые состоят из вышеперечисленных смесей. Их можно найти в магазинах для сада и огорода. Они уже смешаны в нужных пропорциях.

Когда подкармливать рассаду

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не стоит удобрять помидоры сразу после посадки или появления первых листочков. На этом этапе все необходимые питательные вещества растение берет из почвы.

Удобряйте помидоры уже после пикировки или тогда, когда появятся хотя бы три полноценных листочка. За весь период выращивания рассады помидоров хватает трех-четырех комплексных подкормок.