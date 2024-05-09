Урожай будет невероятным: чем подкормить смородину весной

Чтобы получить летом хороший урожай смородины надо ее подкармливать различными удобрениями. Впрочем надо поспешить и подкармливать кусты еще весной.

В течение вегетационного периода почва под кустами истощается, а это плохо влияет на урожайность самих ягод, поэтому не стоит забывать о подкормке удобрениями.

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Чем подкормить смородину весной

Первая подкормка

Первую подкормку рекомендуется делать азотными удобрениями или органикой, которая содержит азот. Благодаря ему у смородины лучше развиваются побеги и листья, а ягоды имеют все шансы вырасти большими.

Эту подкормку надо делать тогда, когда распустятся листья. Вам понадобится 2 столовые ложки мочевины, которую надо развести в 10 литрах воды. Поливать надо в расчете 2 ведра на один куст.

Коровий перегной растворяют в воде в пропорции 1:10 и выливают тоже 2 ведра раствора под каждый куст.



Смородину надо подкармливать трижды / Фото Pexels

Вторая подкормка

Вторую подкормку стоит делать перед цветением смородины в мае раствором нитрофоски. 50 граммов нитрофоски растворяют в десяти литрах воды и поливают одно ведро раствора на один куст.

Также во время второй подкормки можно использовать сульфат калия. Для этого надо растворить 10 граммов на 1 литр воды.

Третья подкормка

Чтобы повысить урожайность и вкус ягод во время цветения надо провести третью подкормку микроэлементами. Можете использовать готовые комплексные микроудобрения для листовой подкормки от разных производителей: Гумат + 7 микроэлементов, Унифлор Микро или Микро Микс.

Благодаря такой подкормке смородина будет хорошо расти и порадует вас плодами уже через несколько месяцев.