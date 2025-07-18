Свекла начнет расти как на дрожжах: нужно суперовое удобрение

Опытные дачники знают, что для хорошего роста свекле требуется удобрение даже в июле, когда уже сформированы плоды. Правильная подкормка способна оживить овощную культуру.

Часто бывает такое, что свекла перестает расти, а корнеплоды не формируются должным образом, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Огородники берутся сразу за подпитку золой, бором или калием, впрочем есть один микроэлемент, который намного важнее.

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Чем подкормить свеклу в июле?

В жару свеклу нужно подпитывать фосфором. В очень теплые дни происходит испарение влаги из почвы, поэтому овощи не способны нормально усваивать питательные вещества. Чтобы не остановилось развитие свеклы, растение нужно подкормить фосфором.

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Он отвечает за формирование сильной корневой системы, активное вызревание корнеплода и улучшенный общий иммунитет растения. Фосфор содержится в золе, однако в небольшом количестве, поэтому в жару его мало. Лучшее и быстрое действие имеют специальные фосфорные удобрения.



Свеклу нужно подкормить фосфором / Фото Pexels

Суперфосфат является самым простым вариантом для внесения удобрения в сухом виде в междурядья. Также можно приготовить водный раствор для полива под корень.

Монокалий фосфат подходит для внекорневой подкормки по листу. Средство особенно эффективно в нестабильную погоду или во время резкого изменения температуры.

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Во время подкормки желательно использовать теплую воду, чтобы избежать дополнительного стресса для растения. Дачники советуют не превышать дозировку, чтобы не навредить растению.