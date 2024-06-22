Засадите огород укропом: об этой хитрости огородников знают не все

Многие люди, имеющие свой огород, недооценивают укроп, а совершенно зря. Эта культура может оказаться чрезвычайно полезной.

Когда огородники сажают укроп, они часто впоследствии жалуются на то, что зелень слишком активно распространяется по участку. Впрочем, это на самом деле может быть даже полезно для вашего огорода. І Porady 24 рассказывают, почему.

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Чем полезен укроп на огороде

Дело в том, что именно укроп – это та культура, которая может оздоровить почву на ваших грядках. Кроме того, эта неприхотливая в уходе зелень, которая может расти вполне без вашей помощи, также отгоняет болезни и борется с вредителями на других культурах.

Укроп может сделать землю более рыхлой и способствует ее насыщению микроэлементами. Именно это является причиной, по которой советуют высаживать укроп рядом с такими культурами, как огурцы, редис, капуста или чеснок.

Впрочем, есть несколько растений, которым укроп рядом только навредит – и это морковь и сельдерей.



Укроп нужно сажать на огороде / Фото Pexels

А вот где вы точно захотите высадить укроп – то это возле картофеля, ведь там он может защитить культуру от золотистой картофельной нематоды. Достаточно будет просто разбросать семена этой культуры возле грядок картофеля, и потом о вредителях и болезнях можете уже и не беспокоиться.

Вот как укроп влияет на другие огородные культуры: