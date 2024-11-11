Трубы забиваются очень часто, впрочем не всегда есть под руками специальное средство для прочистки, поэтому следует воспользоваться средством, которые вы сможете сделать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу judygilroy.

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Его достаточно легко приготовить, поскольку он состоит из доступных ингредиентов, которые есть у каждого дома.

Чем простить забитую трубу

Для средства вам нужно 1 стакан пищевой соды, 2 стакана уксуса и лимонный сок для устранения запахов. Стакан соды нужно засыпать в канализацию. Она действует как мягкий абразив, поэтому поможет растворить накопления грязи и жира.

После этого залейте в сток два стакана уксуса. Кислый состав уксуса способствует реакции с содой и усиливает процесс очистки. Вы должны увидеть шипение, которое произойдет из-за взаимодействия двух ингредиентов.

Далее надо накрыть сток пробкой и оставить на 15 минут, чтобы реакцию растворила засоры. После указанного времени ткань надо снять и медленно влить в сток горячую воду. Специалисты советуют использовать даже кипяток, который стоит предварительно загреть в чайнике. Горячая вода вымоет остатки засора.

После очистки забитой трубы может остаться неприятный запах, поэтому выжмите немного лимонного сока, который даже оставит приятный аромат на кухне.

Как очистить забитую трубу: смотрите видео

Средство на основе соды и уксуса является ничем не хуже, чем химические средства. Оно также способно эффективно очистить трубы и легкое в домашнем приготовлении, поскольку для него понадобятся копеечные ингредиенты.