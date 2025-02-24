Образования на дне чайника изнашивают со временем нагревательный элемент и приводят к поломке чайника, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Удалить налет с чайника можно легко и без усилий, вам понадобится только уксус или лимон.

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Как вывести налет с чайника

Известковый налет в основном состоит из карбоната кальция - минерала, который накапливается, когда вода испаряется. Чтобы от него избавиться, нужно кислотное вещество, способное его расщепить.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, тогда как лимонный сок содержит лимонную кислоту. Эти кислоты естественным образом растворяют известковый налет, который оседает на стенках. Уксус и лимонный сок являются дешевыми ингредиентами, которые являются высокоэффективными и безопасными в удалении известкового налета без использования агрессивных химикатов в чайнике.



Налет из чайника можно легко вывести / Фото Pexels

Избавиться от налета можно за 5 минут. Нужно лишь наполнить чайник одной частью воды и одной частью лимонного сока или уксуса. Вскипятите чайник и оставьте его остывать на несколько минут для того, чтобы средство расщепило известковый налет.

После 5 минут вылейте содержимое и промойте чайник чистой водой. Процедуру можно повторить дважды. После такого простого и легкого метода можно получить блестящий и чистый чайник.