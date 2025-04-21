Плохой запах в раковине появляется из-за четырех основных причин, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Часто неприятный запах – это накопление бактерий, которые расщепляют органические вещества и выделяют сероводород.

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Также вонь выделяет биопленка – скользкий слой, который образуется внутри труб и задерживает частицы пищи, приводя к размножению бактерий.

Плохой запах имеет застоявшаяся вода, поскольку в ней размножаются бактерии. Есть еще один критерий – вонь может быть признаком того, что изогнутая труба под раковиной выпускает канализационные газы, если она засорена или пересохла.

Как вывести вонь из раковины

Убрать плохой запах можно благодаря раствору на основе воды и лимона. Горячая вода способна растопить жирный налет, а лимон растворяет грязь и убивает все бактерии, которые приводят к плохому запаху.



Плохой запах из раковины можно легко вывести / Фото Pexels

Нужно вскипятить чайник, разрезать лимон пополам и выжать весь сок в кипящую воду. Эту смесь нужно вылить в канализацию, подождать несколько секунд, а потом включить холодную воду и все смыть.

К слову! Дома часто можно заметить загрязненные краны. Чтобы отмыть их от налета, стоит воспользоваться простыми методами. Чем отчистить краны до блеска – читайте в нашем материале.

Специалисты советуют делать такую процедуру раз в неделю для профилактики, чтобы предотвратить появление вони.