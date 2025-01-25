Если вы хотите немного сэкономить на средствах для уборки, вы можете изготовить свой – и для этого понадобятся только те ингредиенты, что уж точно есть дома. В частности, уксус и туалетная бумага могут изрядно помочь со сложными загрязнением на кухне, сообщает 24 Канал.

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Чем отмыть мебель на кухне от жира

Уксус – это практически идеальное средство для чистки жирной мебели. Он может быстро растворить застарелую грязь и облегчить ее дальнейшее удаление. Смачивая туалетную бумагу уксусом, вы можете создать мягкую основу для протирания грязных поверхностей.

Туалетная бумага также достаточно тонкая, и ее не стоит замачивать слишком сильно, иначе она растает и оставит волокна на мебели. Также этот же способ можно использовать для чистки линолеума от въевшейся грязи,. Достаточно протереть так загрязненные участки и дать уксусу впитаться в бумагу и пятна. Средство растворит жир, однако совсем не повредит покрытие.



Уксус может очистить мебель на кухне / Фото Pexels

Очень полезным метод с туалетной бумагой и уксусом будет и в уборке ванной комнаты: положите туалетную бумагу на участки ванны, раковины или плитки, имеющие сложные загрязнения, и сбрызните сверху уксусом из пульверизатора. После этого средство нужно оставить на 10 – 15 минут, чтобы дать ему подействовать, и убрать туалетную бумагу.

Грязь станет мягкой, и ее можно будет легко убрать обычной губкой.

Вот еще несколько вариантов, как можно использовать уксус в уборке: