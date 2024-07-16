Как ускорить созревание ананаса: удивительные лайфхаки

Выбирать ананасы надо очень тщательно, потому что часто их срывают незрелыми, чтобы во время транспортировки они не испортились. Если же вы купили слишком зеленый фрукт, переживать не стоит. Ананасу можно помочь созреть в домашних условиях.

Таким образом он будет мягким и сочным, но не сладким. Некоторые плоды можно будет употреблять уже через несколько дней, сильно зеленый ананас созреет за неделю.

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Как хранить ананас, чтобы он быстрее созрел

Лучше всего держать фрукт на балконе, в комнате или даже холодильнике. Важно только следить за тем, если вы будете держать его при комнатной температуре, чтобы на ананас не попадали прямые солнечные лучи. Это может привести к высыханию кожуры и мякоти.

Как ускорить созревание ананаса в комнате

Оберните ананас пищевой пленкой и поставьте в теплое и солнечное место. Одного слоя вполне будет достаточно, а уже через 24 часа фрукт будет готов к употреблению.

Заверните плод в несколько слоев бумаги и поставьте рядом с фруктами. Бумагу придется регулярно разворачивать и заменять влажные листы сухими, чтобы не было чрезмерной влажности. При таких условиях срок созревания ананаса достигнет 3 дней.

Поставьте фрукт на балкон, опрыскайте теплой водой из пульверизатора и оставьте на 5 дней. Ананас созреет и будет готовым к употреблению. Также можете поставить ананас в тканевый мешок или завернуть в махровое полотенце и поставить в темное место на несколько дней.



Созревание ананаса надо можно ускорить в домашних условиях / Фото Pexels

Как ускорить созревание ананаса в холодильнике

Храните ананас в нижних отсеках холодильника, которые предназначены для овощей и фруктов. Поставьте его в бумажный пакет с отверстиями. В пищевой пленке держать нельзя, потому что фрукт перезреет и сгниет.

Чтобы ананас быстрее созрел, следите за тем, чтобы уровень влажности не поднимался выше 90%, регулярно переворачивайте фрукт, чтобы он не испортился и поддерживайте температуру в пределах +7...+8°C. Если она будет ниже – плод замерзнет, а если выше – перезреет.

Созревание ананаса рядом с фруктами

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Держите ананас вместе с грушами, яблоками, бананами или абрикосами. Если их хранить вместе, образуется этилен, который ускорит процесс созревания. Просто поставьте фрукты в бумажный пакет и оставьте в темном месте. За несколько дней ананас созреет.