Что делать, чтобы чеснок весной не желтел: элементарный лайфхак
- Пожелтение листьев чеснока может быть вызвано поздними заморозками, грибковыми заболеваниями, недостатком питательных веществ, недостаточным поливом, плотной почвой или вредителями.
- Для предотвращения пожелтения чеснока рекомендуется использовать подкормки из калия и калийно-фосфорные удобрения.
Чеснок – это очень популярный корнеплод, который выращивает немало людей. Впрочем, он может начать желтеть еще до того, как вырастет – и это сигнал, что с растением что-то не так.
Если вы заметили, что ваш чеснок начинает желтеть, игнорировать проблему не стоит. Случается такая проблема чаще всего в апреле – мае, сообщает 24 Канал. К счастью, существует элементарный способ, что поможет справиться с проблемой.
Интересно Фиалка будет цвести круглый год: нужно одно копеечное удобрение
Почему листья чеснока желтеют?
Существует несколько причин, из-за которых может начаться пожелтение листьев чеснока. Вот несколько основных:
- озимый чеснок попадает под поздние заморозки, которые могут быть даже в начале мая;
- на корнях появляется грибковое заболевание – проверить это можно, выдернув один кустик и осмотрев нижнюю часть;
- растению не хватает питательных веществ;
- недостаточный полив – чаще всего случается в июне, когда стоит жаркая погода;
- почва слишком плотная, и к корням не доходит кислород;
- на культуру напали вредители – например, луковая муха.
Чеснок может пожелтеть весной / Фото Pexels
Чем подкормить чеснок?
Для того, чтобы чеснок не желтел, ему нужно обеспечить достаточное количество калия. Для этого можно использовать растворы для внекорневой подкормки. В частности, вы можете развести чайную ложку сульфата калия, что его также называют сернокислым калием, в литре воды.
Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Этим раствором опрыскайте ботву чеснока. Лучшее время для этого – сразу же после восхода солнца, или же рано утром, пока на растение еще не попадают прямые солнечные лучи.
Подкормить весной нужно не только чеснок – ранее мы рассказывали, какие удобрения внести под рассаду перца, чтобы собирать урожай ведрами.
Также хорошо себя зарекомендовали и калийно-фосфорные удобрения. Они в основном нужны для качественного формирования головок чеснока. Для приготовления раствора нужно развести 2 столовые ложки удобрения в 10 литрах воды. Достаточно будет пролить в междурядьях около 4 – 5 литров жидкости на квадратный метр воды.