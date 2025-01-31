Дрова в печи могут гореть гораздо дольше, чем вы привыкли – и повлиять на это может только способ их укладки, сообщает 24 Канал. Поэтому перед тем, как разжигать печь в следующий раз, попробуйте воспользоваться этими несколькими советами.

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Что делать, чтобы дрова горели долго

Вот основной секрет укладки дров в печку: самые большие поленья всегда нужно класть снизу. Складывайте их близко, но со щелями, чтобы к ним мог поступать кислород. Сверху так же нужно класть меньшие поленья. А вот щепки складывайте вверх – так вы образуете некую пирамиду из дров. После этого ее нужно разжечь сверху, а не снизу, использовав для этого бумагу.

Сначала загорятся мелкие щепки, а уже потом огонь перейдет на средние и нижние, большие дрова, а сам процесс горения существенно растянется во времени. Одна охапка дров при таком способе может гореть в печи от 3 до 5 часов.



Правильное складывание дров важно / Фото Pexels

Также вы можете регулировать горение с помощью заслонки: если тяга будет сильной, тогда дрова в печке сгорят быстрее. Поэтому как только печь растопилась, начинайте постепенно задвигать заслонку, чтобы уменьшить поступление кислорода. Так вы замедлите скорость горения.

А вот что делать, если дрова слишком быстро горят в котле:

первый ярус дров кладите, как обычно, на дно топки;

следующий ярус кладите со сдвигом в 5 сантиметров вправо или влево;

далее сверху выложите третий и четвертый ярус.

Под образованным выступом нужно разжечь щепки или бумагу. Так дрова загорятся не полностью, а постепенно, и будут гореть от края с выступом к противоположному.

Какие дрова выбрать для печки?

И, конечно же, на время горения влияет не только способ, в который вы выкладываете дрова, но и то, какую древесину для них вы выбираете. Запомните, что плотные дрова отдают больше тепла и оставляют больше угля, что медленно тлеет, обеспечивая дополнительное тепло. А вот мягкие породы быстрее распадаются на уголь и быстрее сгорают.

Поэтому лучше выбирать ясень, сливу, самшит и акацию – они будут гореть гораздо дольше, чем ива, осина, сосна, липа или тополь.

Также дрова нужно подготовить заранее – желательно за несколько дней до розжига занести их в дом, чтобы повысить температуру поленьев. Так они будут тратить меньше тепла на то, чтобы прогреться, и больше – на то, чтобы нагреть комнату.