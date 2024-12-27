Елка не будет осыпаться несколько недель: действия, которые обязательно надо соблюдать

Есть немало людей, которые обожают живую елку и каждый год приносят домой живое дерево, которое имеет свои преимущества над искусственной елкой. Живая елка имеет прекрасный аромат, поэтому хорошо передает запах праздника, но в ней есть большой минус – она способна осыпаться. Как этому помочь – рассказываем далее.

Чтобы дома не ходить каждый день с веником и не заметать иголки, стоит узнать несколько секретов, которые продлят жизнь елке, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что делать, чтобы елка не осыпалась

На то, сколько долго елка может стоять в доме или квартире зависит много факторов – от места расположения до температуры в помещении и тому подобное. Важный момент, который надо помнить – елка пьет очень много, поэтому ежедневно надо пополнять ее запасы. Вода должна быть не холодной, а комнатной температуры.

Мы привыкли подпитывать цветы сахаром или другими ингредиентами, впрочем с елкой эти лайфхаки не работают, поэтому вполне будет достаточно только воды.

В моде сейчас минималистичное украшение елки одним большим бантом, или только одними гирляндами, впрочем все еще остаются сторонники наряжания елки шариками и другими украшениями. Если елка имеет слабые ветви, то игрушки на нее лучше вообще не вешать, поскольку они осыпятся уже через несколько дней.



Советы, которые помогут елке не осыпаться / Фото из инстаграма Деми Мур

Не забывайте, что елка очень не любит тепла, поэтому держите ее подальше от батарей, камина, печки и других источников тепла. Высокая температура осушает дерево. Сухое дерево можно легко определить – в нем быстро ломаются ветви, иголки желтеют и осыпаются и даже можно почувствовать затхлый запах.

Лучшей температурой для елки дома считается 16 – 18 градусов. Чтобы елка дольше прослужила – выбирайте стандартные светодиодные гирлянды. Они почти не нагреваются, поэтому их влияние на елку будет минимальным.

В случае, если в комнате сухой воздух, то неподалеку елки можно установить увлажнитель, или раз в несколько дней опрыскивать ее водой. После установки елки, не стоит ее передвигать или переносить в другую комнату. Если будете придерживаться этих правил, то можете сохранить елку гораздо дольше красивой и свежей.