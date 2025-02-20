Несмотря на то, что ежедневное мытье головы может показаться очень гигиеничным, на самом деле специалисты категорически не советуют этого делать, сообщает 24 Канал. Из-за таких действий головам может пачкаться даже быстрее, чем обычно.

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Что делать, чтобы не мыть голову каждый день?

Обычно проблема ежедневного мытья головы становится особенно острой именно зимой – ведь под шапкой волосы быстро пачкаются, а прическа теряет свою привлекательность. И способов разобраться с надоедливой проблемой – множество. Главное – выбрать, какой из них лучше всего подойдет для вас.

Иногда для решения проблемы достаточно просто заменить шампунь: если голова очень быстро пачкается, есть вероятность, что он подобран не слишком удачно. Кроме того, можно попробовать воспользоваться сухим шампунем – он легко наносится на волосы и помогает немного продлить их свежесть.

Итак, вот несколько лайфхаков, которые помогут реже мыть волосы.



Волосы не стоит мыть слишком часто / Фото Pexels

Реже мойте голову

Да, это звучит очевидно, но на самом деле чрезвычайно действенно. Все дело в том, что кожа головы пытается восстановить недостаток кожного сала после мытья, и чем чаще вы моете голову, тем быстрее железы производят себум.

Используйте насадку гофре для прикорневого объема

После того, как волосы высохнут, можно воспользоваться насадкой гофре и пройтись у корней волос. Во-первых, это подарит прическе дополнительный объем, но также и поможет избавиться от жирности. Так к коже головы будет попадать больше кислорода, и выработка себума замедлится.

Пилинг

В шампунь вы можете добавить немного соли, или же приобрести специальный пилинг для головы. Дело в том, что жирная кожа головы часто имеет забитые поры, которые нужно очищать, и они образуются не только из-за естественного образования себума, но и из-за уходовых средств, что вы используете.

Утреннее мытье головы

Старайтесь всегда мыть голову утром, а не вечером. Ночью обменные процессы происходят быстрее, а трение о подушку создает дополнительные условия для выработки кожного сала.