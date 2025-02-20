Попри те, що щоденне миття голови може здатися дуже гігієнічним, насправді спеціалісти категорично не радять цього робити, повідомляє 24 Канал. Через такі дії головам може бруднитися навіть швидше, ніж зазвичай.

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Що робити, щоб не мити голову щодня?

Зазвичай проблема щоденного миття голови стає особливо гострою саме взимку – адже під шапкою волосся швидко брудниться, а зачіска втрачає свою привабливість. Та способів розібратися із надокучливою проблемою – безліч. Головне – обрати, який з них найкраще підійде для вас.

Іноді для розв'язання проблеми достатньо просто замінити шампунь: якщо голова дуже швидко брудниться, є ймовірність, що він підібраний не надто вдало. Окрім того, можна також спробувати скористатися сухим шампунем – він легко наноситься на волосся та допомагає трохи продовжити його свіжість.

Отож, ось кілька лайфхаків, які допоможуть рідше мити волосся.



Волосся не варто мити надто часто / Фото Pexels

Рідше мийте голову

Так, це звучить очевидно, але насправді надзвичайно дієво. Вся річ у тому, що шкіра голови намагається відновити нестачу шкірного сала після миття, і що частіше ви миєте голову, то швидше залози виробляють себум.

Використовуйте насадку гофре для прикореневого об'єму

Після того, як волосся висохне, можна скористатися насадкою гофре та пройтися біля коренів волосся. По-перше, це подарує зачісці додатковий об'єм, але також і допоможе позбутися жирності. Так до шкіри голови буде потрапляти більше кисню, і вироблення себуму уповільниться.

Пілінг

У шампунь ви можете додати трохи солі, або ж придбати спеціальний пілінг для голови. Річ у тому, що жирна шкіра голови часто має забиті пори, які потрібно очищувати, і вони утворюються не тільки через природне утворення себуму, але й через доглядові засоби, що ви використовуєте.

Ранкове миття голови

Намагайтеся завжди мити голову вранці, а не ввечері. Вночі обмінні процеси відбуваються швидше, а тертя об подушку створює додаткові умови для вироблення шкірного сала.