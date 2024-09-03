Уход гортензиям нужен – как и любым другим растениям, растущим у вас на клумбе. Впрочем, он станет чрезвычайно простым, как только вы поймете, что есть всего одна вещь, которая может обеспечить их улучшенное цветение.

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Что делать, чтобы гортензии лучше цвели

Обычно гортензии высаживают в саду именно из-за их эффектных цветочных головок, которые могут иметь разные цвета и радуют садоводов от весны до самой осени. И один из способов обеспечить как можно дольше цветения этих цветов – это удалять отмершие цветочные головки.

Если вы будете вовремя избавляться от увядших соцветий, это поощрит кусты тратить свою энергию не на производство семян, а на ускорение роста корней, здоровья листьев и выбрасывание новых цветов.

Впрочем, если вы опасаетесь, что обрезкой можете повредить гортензию, мы имеем несколько советов относительно того, как это правильно делать. Прежде всего, вам понадобится пара садовых перчаток, секатор и контейнер для цветов, что отцвели.



Гортензии нуждаются в своевременной обрезке / Фото Pexels

Начать нужно с того, чтобы убедиться, что секатор чистый. Желательно протереть его тканью, смоченной в спирте: так вы сможете предотвратить любое потенциальное распространение болезней через куст. Держите свою ткань в пределах досягаемости, чтобы между надрезами продолжать очищать лезвия.

И обрезка гортензии также зависит от ее сорта. Например, если это растение с круглыми цветочными головками, вы можете оставить их на растении до весны и обрезать после последнего мороза. Но если это кружевная гортензия, что имеет более плоские головки, их можно обрезать сразу же после того, как они начнут увядать.