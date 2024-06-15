Как сохранить урожай капусты после затяжных ливней: ни один кочан не сгниет

Капуста –это очень популярное растение среди украинских огородников. Впрочем, в период затяжных дождей нужно быть очень внимательными к этой культуре, ведь можно остаться совсем без урожая из-за гниения.

Капуста – это одно из тех растений, которое совсем не любит чрезмерной влаги и затяжных дождей. Поэтому Porady 24 рассказывают, что нужно сделать на грядках прямо сейчас, чтобы уберечь свой урожай.

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Мульчирование

Это – самый простой способ уберечь урожай, ведь он помогает удержать влагу и не дать ей добраться до растений. А это совсем нежелательно – ведь чрезмерное количество воды в капусте может привести к развитию болезней и гниению.

– это поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств. И для мульчи можно использовать различные материалы – как органические, так и искусственные.

Для мульчирования лучше всего использовать опилки, ведь именно она поможет существенно снизить вред от затяжных дождей. Структура опилок такая, что она может поглотить достаточно много влаги и защитить капусту от гнили. Но после того, как опилки полностью намокнут, их нужно заменить на сухие.



Капусту нужно защитить от дождей / Фото Pexels

Опудривание почвы пеплом

Избыток влаги на капусте может не только ускорить процессы гниения, но и привлечь к овощам очень большое количество садовых слизней и мелких улиток, которые сразу же начнут поедать листья.

Кроме того, слизь слизней слизней продолжает влияние даже после того, как вредители перемещаются в другое место. Поэтому после того, как пройдет дождь, вам нужно сразу же опудрить почву возле капусты сухой золой. Альтернатива – гашеная известь, или раствор горчицы для опрыскивания наземной части растения.