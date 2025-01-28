Стрелять масло может еще на моменте разогрева сковороды, а когда вы кладете на нее пищу для приготовления, процесс усиливается в несколько раз, пишет 24 Канал.

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Почему брызгает масло на сковороде

Чаще всего масло стреляет из-за остатков воды на поверхности сковороды. Если вы не высушили предварительно воду, то она в контакте с маслом при нагревании начнет испаряться и шкварчать.

Брызгать может и некачественное масло из-за наличия большого количества влаги. К еще одной причине относится вода на продуктах, которые вы кладете жариться на сковороду. Излишнее количество жидкости приводит к тому, что масло начинает стрелять.

Как остановить брызги масла на сковороде

Прежде всего смените масло и начните пользоваться более дорогим продуктом. Но если причина не в качестве, тогда стоит воспользоваться простым советом. Чтобы остановить брызги масла, на сковородку нужно насыпать щепотку соли и равномерно распределить по всей поверхности. Насыпать ее надо тогда, когда сковорода разогреется на сковороде, а потом уже наливайте масло.



Соль поможет уменьшить брызги масла / Фото Pexels

Чтобы остановить стрельбу во время приготовления – уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы брызги не распределялись по всей плитке. Также следует использовать глубокую сковороду. Это позволит уменьшить риск брызг, поскольку высота бортиков уменьшает вероятность стрельбы масла.

Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы масла было вполне достаточно для жарки, потому что слишком большое его количество приведет к тому, что оно начнет разбрызгиваться.