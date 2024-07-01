Как только вы заметите, что на участке есть вредители, то начинайте сразу от них избавляться, потому что они могут лишить вас всего урожая.

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Как избавиться от муравьев

Оказывается, метод заливания муравейника кипятком может и не подействовать, потому что насекомые к нему уже привыкли, поэтому лучше всего применить определенный раствор на поверхность листьев, где любит сидеть тля.

К 1 литру кока-колы добавьте 1 литр чистой воды и 1 столовую ложку жидкого мыла. Применяйте это средство раз в две недели. Если же муравьев много на самих грядках, тогда можно жидкость лить под корень культуры. Однако на 1 литр кока-колы надо 5 литров обычной воды.



Муравьи боятся газировки / Фото Pexels

Если нет этого газированного напитка, то можно взять любую другую сладкую воду. Эти напитки готовятся на основе синтетических материалов и имеют в своем составе ортофосфорную кислоту, которая способна удалить ржавчину.

Кроме того, что сладкая вода избавляет от вредителей на огороде, она станет еще эффективным удобрением для растений. Она убивает все грибки, которые есть на участке и не принесет вреда полезным микроорганизмам. Вода также сможет подпитывать почву сахаром и фосфатами, которые нужны растениям для лучшего роста.