Як тільки ви помітите, що на ділянці є шкідники, то починайте одразу від них позбавлятися, бо вони можуть позбавити вас всього врожаю.

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Як позбутися мурах

Виявляється, метод заливання мурашника окропом може й не подіяти, бо комахи до нього вже призвичаїлися, тому найкраще застосувати певний розчин на поверхню листя, де любить сидіти попелиця.

До 1 літра кока-коли додайте 1 літру чистої води та 1 столову ложку рідкого мила. Застосовуйте цей засіб раз на два тижні. Якщо ж мурах є багато на самих грядках, тоді можна рідину лити під корінь культури. Однак на 1 літру кока-коли треба 5 літрів звичайної води.



Мурахи бояться газованої води / Фото Pexels

Якщо немає цього газованого напою, то можна взяти будь-яку іншу солодку воду. Ці напої готуються на основі синтетичних матеріалів та мають у своєму складі ортофосфорну кислоту, яка здатна видалити іржу.

Окрім того, що солодка вода позбавляє від шкідників на городі, вона стане ще ефективним добривом для рослин. Вона вбиває всі грибки, які є на ділянці та не принесе шкоди корисним мікроорганізмам. Вода також зможе підживлювати ґрунт цукром та фосфатами, які потрібні рослинам для кращого росту.