Огородные огурцы уже никогда не будут горчить: попробуйте этот способ
Источник:"Главред"
Огурец со временем во время роста начинает вырабатывать кукурбитацин – токсичное органическое соединение, которое и приводит к тому, что плоды становятся горькими. Но избежать этого все же возможно.
Вероятно, огурец – это одно из самых популярных растений, которые выращивают огородники у себя на участках. Однако порой растение может и огорчить дачников – из-за того, что плоды приобретают неприятный горький привкус.
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Почему огурцы становятся горькими
Если условия для роста огурцов оказываются достаточно неблагоприятными, он начинает вырабатывать токсичное соединение, что и придает плодам горечь. Это вещество синтезируется в листьях, а уже после этого распределяется по всему растению, накапливаясь в корневой системе.
Вот несколько распространенных причин горечи огурцов:
- резкая смена погоды;
- чрезмерный полив;
- недостаток полива.
Для того, чтобы сбалансировать полив, вам нужно прежде всего проводить его вечером, а также следить за влажностью земли. Вода должна быть на глубине в 15 сантиметров, не меньше и не больше.
Огурцы горчат из-за неправильного полива / Фото Pexels
Что делать, чтобы огурцы не горчили
Если же исправить полив времени уже нет, и огурцы уже приобрели неприятный привкус, не стоит опускать руки. С этим явлением на самом деле можно достаточно легко справиться, если вы знаете правильные способы.
- Вымачивание. Это – очень популярный способ убрать горечь. Овощи нужно вымочить в холодной воде, предварительно срезав концы с обеих сторон. Процедуру нужно проводить в течение 3 – 6 часов.
- Соль. Если огурцы нужны для какого-то блюда срочно, тогда вы можете разрезать их вдоль, посыпать солью и оставить на полчаса. После этого нужно смыть соль, а сами огурцы оставить в холодной воде еще на 5 минут.
- Очистка. Ну и самый простой и быстрый способ – просто почистить кожуру огурца. Обычно горькое вещество содержится именно в верхней части, а в мякоти горечь практически не будет ощущаться.