Цветы будут стоять намного дольше: 8 хитростей, чтобы пионы не вяли в вазе

Сезон пионов начинается в июне, впрочем в этом году весна довольно теплая, поэтому они быстрее расцвели, а в цветочных магазинах цветы уже активно начинают продавать. Многие говорят, что пионы быстро осыпаются и не стоят долго в вазе, впрочем это можно легко исправить.

Если пионы растут на вашей клумбе, то садоводы советуют обрезать им утром или вечером. В этот период в стеблях, листьях и лепестках содержится много влаги, поэтому цветы смогут дольше простоять в вазе. Ломать пионы не надо ни в коем случае, поскольку цветок очень быстро завянет.

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Как сохранить пионы свежими

Эксперты говорят, что прежде чем ставить пионы в вазу, подержите их несколько часов в темном месте где прохладно.

Вы могли этого и не знать, но пионы любят вазы темных тонов, поскольку вода в них не загнивает. Перед использованием промойте вазу раствором марганцовки. Ваза должна быть глубокой, чтобы стебли помещались в воду на 3/4 своей длины.

Чтобы пионы дольше стояли, удалите все листья, которые погружаются в воду. В стоячей воде листья начинают гнить, вода заполняется бактериями и цветы могут быстрее погибнуть.



Лучшие советы, которые помогут пионам дольше стоять / Фото Unsplash

Чтобы продлить жизнь цветов, продезинфицируйте воду. Обеззаразить ее можно с помощью аспирина (таблетка на литр воды), нашатырного спирта (2 капли на литр), винного или яблочного уксуса (половина чайной ложки на литр), лимонной кислоты (щепотка на кончике ножа на литр), борной кислоты (половина чайной ложки на литр), хлорного отбеливателя (2 капли на литр), водки (2 чайные ложки на литр).

Пионы любят чистую и отстоянную в течение суток воду, поэтому меняйте ее ежедневно или через день.

Стебли пионов рекомендуется подрезать наискосок, а еще – сделайте по вертикальному надрезу длиной до 2 сантиметров. Таким образом цветы будут больше впитывать питательных веществ.

Не ставьте пионы на сквозняках или под прямыми солнечными лучами, потому что это будет способствовать быстрому испарению влаги, поэтому цветы быстрее завянут. Также не ставьте вазу рядом с фруктовой корзиной, потому что цветы быстро опадут и фрукты сгниют.