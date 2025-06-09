Будут сочными: какие хитрости помогут помидорам быстрее покраснеть

В разгар лета дачники часто жалуются, что помидоры на кустах долго остаются зелеными. Чтобы ускорить их созревание, агрономы советуют несколько простых, но действенных способов.

Хитрости, которые помогут ускорить покраснение помидоров, читайте в материале 24 Канала.

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Советы, которые помогут помидорам быстрее покраснеть

Во-первых, стоит ограничить полив , особенно во второй половине лета. Избыток влаги способствует росту зеленой массы, но тормозит созревание плодов.

, особенно во второй половине лета. Избыток влаги способствует росту зеленой массы, но тормозит созревание плодов. Во-вторых, важно прищипнуть верхушки кустов – это позволит растению сосредоточиться на плодах, а не на росте.

– это позволит растению сосредоточиться на плодах, а не на росте. Также рекомендуется удалить часть листвы , что затеняет помидоры. Больше света – быстрее покраснение.

, что затеняет помидоры. Больше света – быстрее покраснение. Еще один лайфхак – положить рядом с зелеными помидорами уже спелые: они выделяют этилен, природный газ, который стимулирует созревание.

Опытные огородники также советуют осторожно прокалывать плодоножки зубочисткой или слегка надрезать корни лопатой – это вызывает стресс у растения и ускоряет созревание.



Советы, которые помогут помидорам быстрее покраснеть / Фото Unsplash

Благодаря этим простым методам ваши помидоры быстрее наберут яркий цвет и станут сладкими и сочными. А для того, чтобы помидоры росли большими и мускулистыми, советуем добавлять древесную золу, суперфосфат, компост и шелуху лука в качестве подкормки.

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