Редиска уже совсем не будет горчить: элементарный лайфхак

Летом хочется как можно чаще готовить различные салаты, и что подходит для них лучше редиса? Единственная проблема - со временем редиска начинает горчить, и есть ее уже совсем не так приятно.

Редис – это невероятный корнеплод, что может дополнить немало различных блюд. Но если допустить несколько ошибок во время ухода, она может начать горчить, сообщает 24 Канал.

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Почему редис начинает горчить?

Первая причина, которая приводит к тому, что редис становится горьким – о его поливе забывают. Дело в том, что редис – это та культура. что требует регулярного полива, особенно в летнюю жару, что часто не радует дождями. Если почва пересохнет, это приведет к тому, что редиска станет горькой и жесткой.

Но это не единственная причина. Вот еще две:

Сорняки . Если вы не будете бороться с сорняками, в конце концов это приведет к тому, что они заберут из земли всю влагу, и в конкуренции с ними редис проиграет, из-за чего потеряет свою сладость, зато приобретет горечь.

. Если вы не будете бороться с сорняками, в конце концов это приведет к тому, что они заберут из земли всю влагу, и в конкуренции с ними редис проиграет, из-за чего потеряет свою сладость, зато приобретет горечь. Поздний сбор. Если редис перезреет на грядке, это приведет к тому, что плоды будут иметь горький привкус. Поэтому старайтесь собирать урожай тогда, когда плоды уже достигают нужного размера – то есть 3 – 4 сантиметров.



Редис нужно качественно поливать / Фото Pexels

Как убрать горечь из редиса?

Если вы уже собрали редиску, и тогда обнаружили, что она горькая, расстраиваться не стоит. Существует несколько способов, которые помогут исправить ситуацию. Первый метод очень простой – вам нужно будет раздобыть только столовую ложку масла и немного соли.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что делать, чтобы помидоры больше не трескались на кустах.

Редис помойте, уберите всю зелень и срежьте корень, а потом нарежьте тонкими кольцами. Натрите их солью, а потом добавьте масла и хорошо перемешайте. Оставьте редис при комнатной температуре на 20 – 25 минут, а после этого тщательно промойте под струей холодной воды. Горечь полностью исчезнет.

Второй метод может сохранить небольшую горьковатость, а впрочем, уберет все лишнее. Редис нужно нарезать или натереть, а после этого сложить в большую емкость. Выжмите туда сок лимона, добавьте несколько щепоток соли и все размешайте и оставьте на 10 минут.

После этого редиску также нужно вымыть. Редис готов к добавлению в салаты и приготовления других блюд. Или же ее можно съесть даже просто так!