Как заставить обильно зацвести плетистую розу: важные рекомендации

Ландшафтные дизайнеры очень часто используют плетистые розы, и во время обильного цветения они выглядят просто невероятно. Но для того, чтобы достичь такого результата, за ними нужно правильно ухаживать.

Плетистыми розами опытные садоводы оплетают беседки, крыльца, арки и даже стены. Вот только если не знать, как их правильно обрезать и направлять ветви, их цвет может быть не таким пышным и обильным, как вам бы хотелось.

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Основное правило формирования плетистых роз для максимального цветения на самом деле очень простое – длинные побеги розы нужно не обрезать, а выгибать дугой или накручивать вокруг столба или садовой опоры. Так вы получите очень пышный цвет без лишних усилий.

Как правильно ухаживать за плетистыми розами

Важное правило: изогнутая ветвь должна чувствовать напряжение, и в таком изогнутом состоянии роза будет цвести действительно лучше. И при таком формировании даже голые стебли выглядят достаточно привлекательно, как и обильное летнее цветение.

Но перед тем, как сгибать длинные побеги плетистых роз, вам сначала нужно отрезать те, что уже больные, поврежденные, старые или мертвые. Не переживайте, на замену этим ветвям достаточно быстро вырастут новые – молодые и сильные. Не забудьте укоротить и те побеги, что отходят от основных до 2 – 3 почек, и только после этого вы можете приступать к формированию роз.



Плетистые розы могут дать очень пышное цветение / Фото Pexels

Когда нужно обрезать плетистые розы

Когда вы выращиваете плетистые розы таким образом, опытные садоводы советуют проводить обрезку весной. Именно тогда хорошо видно, как перезимовало ваше растение и какие веточки нужно обрезать.

После того, как вы обрезали розы, уже можно формировать куст. Прежде всего вам стоит учитывать, какое именно пространство для них отведено. Формировать плетистую розу начинают с самого низа, и постепенно продвигаются вверх.

Побеги нужно выгибать дугой – так, чтобы ветка была напряжена, ведь именно так вы получите наиболее пышное цветение и место для новых приростов. После этого закрепите ветви. Во время подъема выше вы можете прикреплять ветви к опорам, стен или даже ближайшей нижней ветви. Так вы выплетете паутинку, которая будет выглядеть интересно и оригинально даже без листьев.

Сформировать надежный скелет куста очень важно в первые два года после высадки. В эти же первые годы нужно вырезать все мелкие побеги с самого низа, и оставлять только самые сильные и здоровые. Со временем эти побеги дадут крепкие боковые.