Почему салат вырастает горьким: вот 3 основные причины

Салат может быть одним из первых овощей, который прорастает на вашем огороде. Но для того, чтобы он был действительно вкусным и не горчил, нужно придерживаться нескольких основных правил.

Если вы хотите, чтобы листья вашего салата были сочными и хрустящими и не горчили, нужно знать всего несколько важных трюков. Важно понимать, что листья этой зелени накапливает очень много различных веществ, которые могут поспособствовать горькому вкусу.

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Освещение

Салат точно не стоит сажать на открытом солнце. Также учитывайте и то, что его кусты точно не стоит сажать вплотную – гораздо лучше будет оставить между ними некоторое пространство. Если же вашей культуре будет тесно, она не сможет развиваться так, как следует.

Почва

Салаты любят азотные удобрения, но к их количеству нужно отнестись осторожно – слишком большое количество подкормки не принесет желаемого результата.

Дело в том, что если вы не будете следить за нормами его внесения, из-за свойства накапливать вещества, в салате окажется множество нитратов. Для того, чтобы этого не случилось, вам нужно использовать только небольшое количество удобрения в начале высаживания.

Полив

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Салат нуждается во влаге, ведь без нее он очень быстро станет горьким. И после того, как листья салата появляются на грядках, их очень важно поливать с определенной периодичностью – не реже, чем через день.

А вот во время формирования розетки полив нужно сделать даже более частым и обильным – только так вы получите желаемый урожай.