Занозы могут появиться на руках или ноге из-за бытовых дел, когда мы не надеваем перчатки, тапки или обувь. К признакам занозы относят отек в месте повреждения, покраснение, болевые ощущения, следы крови, а при нажатии появляется покалывание.

Смотрите также Проблема всех женщин: как устранить раздражение в зоне бикини после бритья

Заноза под ногтем вызывает импульсную боль. Если ее не вытащить вовремя и не обработать рану, то она может загноиться и даже возникнет воспаление.

Что делать, чтобы заноза вышла самостоятельно

Вытащить занозу дома можно в домашних условиях. Сначала надо промыть кожу теплой водой, тогда промокнуть рану салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу, а потом смочить антисептиком. После этого можете начинать вытягивание занозы.

Пинцет

Если один конец занозы торчит наружу, то можете захватить его пинцетом и вытащить. Если же она сидит глубже, тогда придется эпидермис разорвать иглой, а потом уже извлекать пинцетом.

Сода

Это средство подходит для удаления небольших заноз. Чайную ложку соды смешайте с чайной ложкой воды до образования кашицы. Смесь наложите на рану и зафиксируйте пластырем. В течение нескольких часов кожа размякнет, а заноза выйдет сама.

Клей

Можете взять даже обычный клей ПВА. Нанесите его на рану и подождите, чтобы он высох. После этого аккуратно удалите слой с кожи. Скалка выйдет вместе с ним. Вместо клея можете воспользоваться воском.



Скалку можно вытащить пинцетом, содой или клеем / Фото Pexels

Распаривание

В глубокой емкости смешайте 2 столовые ложки соли и стакан горячей воды. Пропаривайте рану 20 минут, а когда кожа размякнет – нажмите на занозу, чтобы она вышла.

Как вытащить глубокую занозу

Если занозу вы уже не видите, но чувствуете, это означает, что она проникла еще глубже. Тогда стоит воспользоваться несколькими другими советами.

Сделайте компресс

На рану нанесите мазь Вишневского и оставьте на 6 часов. За это время заноза выйдет из раны вместе с гноем.

Если занозу не вытащить вовремя, то могут возникнуть определенные осложнения. Усилятся болевые и болезненные ощущения, появится отек и покраснение и может начаться гнойный процесс в тканях. Именно поэтому надо сразу удалять занозы и не ждать, что они выйдут из тела самостоятельно.