Скалки можуть з’явитися на руках чи нозі через побутові справи, коли ми не одягаємо рукавички, тапки чи взуття. До ознак скалки відносять набряк в місці пошкодження, почервоніння, болючі відчуття, сліди крові, а при натисканні з’являється поколювання.

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Скалка під нігтем викликає імпульсний біль. Якщо її не витягнути вчасно та не обробити рану, то вона може загноїтися та навіть виникне запалення.

Що робити, щоб скалка вийшла самостійно

Витягнути скалку вдома можна в домашніх умовах. Спочатку треба промити шкіру теплою водою, тоді промокнути рану серветкою, аби видалити зайву вологу, а тоді змочити антисептиком. Після цього можете розпочинати витягування скалки.

Пінцет

Якщо один кінець скалки стирчить назовні, то можете захопити його пінцетом та витягнути. Якщо ж вона сидить глибше, тоді доведеться епідерміс розірвати голкою, а тоді вже витягувати пінцетом.

Сода

Цей засіб підходить для видалення невеличких скалок. Чайну ложку соди змішайте з чайною ложкою води до утворення кашки. Суміш накладіть на рану та зафіксуйте пластирем. Впродовж кількох годин шкіра розм’якне, а скалка вийде сама.

Клей

Можете взяти навіть звичайний клей ПВА. Нанесіть його на рану та зачекайте, щоб він висох. Після цього акуратно видаліть шар зі шкіри. Скалка вийде разом з ним. Замість клею можете скористатися воском.



Скалку можна витягнути пінцетом, содою чи клеєм / Фото Pexels

Розпарювання

У глибокій ємності змішайте 2 столові ложки солі та склянку гарячої води. Пропарюйте рану 20 хвилин, а коли шкіра розм’якне – натисніть на скалку, щоб вона вийшла.

Як витягнути глибоку скалку

Якщо скалку ви вже не бачите, але відчуваєте, це означає, що вона проникла ще глибше. Тоді варто скористатися кількома іншими порадами.

Зробіть компрес

На рану нанесіть мазь Вишневського та залишіть на 6 годин. За цей час скалка вийде з рани разом з гноєм.

Якщо скалку не витягнути вчасно, то можуть виникнути певні ускладнення. Посиляться больові та хворобливі відчуття, появиться набряк й почервоніння та може початися гнійний процес в тканинах. Саме тому треба одразу видаляти скалки та не чекати, що вони вийдуть з тіла самостійно.