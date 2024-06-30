Без кухонных полотенец обойтись на кухне невозможно, однако именно на них появляется больше всего пятен, а частая стирка порой не помогает, поскольку порошок не всегда может справиться с жирными и жирными пятнами.

Читайте также Ржавчина на унитазе исчезнет за минуту: нужен простой продукт из кухни

Но для того, чтобы избавиться от пятен и вернуть старым полотенцам новый вид, стоит лишь воспользоваться несколькими народными методами. Они также избавят полотенца от серости, желтизны и неприятного запаха.

Как вывести пятна с полотенца

Чтобы полотенца стали чистыми и свежими, надо применить один действенный метод. 2 столовые ложки соли смешайте с 2 столовыми ложками кислородного отбеливателя. Кухонные полотенца поставьте в тазик, насыпьте отбеливающую смесь и залейте кипятком. После того, как вода остынет, вытащите полотенца и прополощите чистой водой. Эта процедура приведет к тому, что пятна все исчезнут.



Эффективные способы выведения пятен с полотенец / Фото Pexels

Как отстирать полотенца от жира и неприятного запаха

Средство для мытья посуды

В тазик с горячей водой добавьте средство для мытья посуды, сделайте рукой волны для образования пенки и замочите полотенца. Этот способ стирки расщепит жир, поэтому за несколько часов от пятен не останется следа.

Смесь с маслом

3 столовые ложки масла и сухого отбеливающего средства смешайте с половиной стакана порошка. Все эти ингредиенты залейте кипятком и замочите в растворе полотенца. Оставьте на час, прополощите и бросьте стирать в стиральную машинку.

Перекись водорода

Это средство помогает избавиться от пятен, серости и желтизны. Для приготовления раствора вам понадобится 2 столовые ложки перекиси водорода, столовую ложку нашатырного спирта и 5 литров воды. Все тщательно разведите и смочите в жидкости кухонные полотенца на 6 часов, а потом постирайте в стиральной машинке.