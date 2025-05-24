Многие дачники делают ошибку и сажают овощи на тех участках, где раньше росли растения, которые забрали из почвы все питательные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как избежать гниения лука

Лук нельзя сажать после картофеля, лука и петрушки. Эти культуры сильно истощают почву и даже оставляют после себя патогены, которые плохо влияют на лук. Лук полезно сажать после огурцов, кабачков или гороха, поскольку эти растения обогащают почву азотом.

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Глубина посадки является тоже важной деталью. Закапывание лука глубже, чем на 3 сантиметра лишить его кислорода, поэтому он начнет гнить. Лук должен быть посажен так, чтобы шейка растения выступала над землей. Перед самой посадкой севок прогревают 8 часов при температуре 40°C, чтобы снизить споры грибка.



Советы, которые спасут урожай лука / Фото Pexels

Если перья начнут раньше времени желтеть, то растения надо полить раствором нашатырного спирта. На 10 литров понадобится 1 столовая ложка. Раствор отпугнет луковую муху и насытит почву азотом. Подливать лук надо под корень, не опрыскивая листья.

Использование органических удобрений в избытке – это еще одна распространенная проблема. Навоз перед посадкой развивает много бактерий в почве, поэтому дачники советуют использовать перегной осенью для того, чтобы он успел разложиться. Когда луковицы начнут формироваться, надо избегать азотных удобрений, вместо этого лучше воспользоваться фосфорно-калийной смесью.

Кстати! Во второй половине мая рекомендуется сажать репчатый лук при температуре воздуха +10°С до +15°С, предварительно замочив его на 12-15 часов в теплой воде. Какой лук сажать в мае – читайте в нашем материале.

Дачники советуют обрезать гниль на луковицах, а остальные обработать бордоской жидкостью. Это средство хорошо борется с грибковыми заболеваниями. В смеси содержится медный купорос и гашеная известь. Они позволяют останавливать развитие гнили на луковицах. Бордоской жидкостью надо обработать не только лук, но и почву вокруг него. Лучше всего это делать утром или вечером. После дождя процедуру придется повторить еще раз.

Обработку надо прекратить за 2 недели до сбора урожая, чтобы на луковицах не начала накапливаться медь. Эта профилактика даст отличный результат, если гниль таки атаковала урожай.