По внешнему виду перьев репчатого лука, можно определить состояние урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Если перо является слабым и тонким и с бледным оттенком, тогда это является признаком того, что луку не хватает азота.

Читайте также Улучшите урожайность вдвое: что надо посадить возле лука

В таком случае вносится бюджетная и эффективная подкормка, которая прекрасно влияет на урожай. После нее дачники могут смело ожидать крупные головки репчатого лука.

Как подкормить лук карбамидом

Уже с середины мая дачники начинают подкармливать лук. Для этого стоит воспользоваться карбамидом, в котором содержится 50% азота.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Преимуществом этого удобрения есть и то, что он не закисляет почву. Это очень важно при выращивании лука, поскольку он не любит кислых почв и дает плохой урожай.



После подкормки лук вырастет большим / Фото Pexels

Чтобы приготовить удобрение, нужно в 10 литрах воды развести 20 граммов карбамида. Готовой смесью нужно подлить грядки. После такого удобрения, грядки с луком надо подлить обычной отстоянной водой. Такое действие поможет лучше раствору попасть вплоть до корней.

Кстати! Во второй половине мая рекомендуется сажать репчатый лук при температуре воздуха +10°С до +15°С, предварительно замочив его на 12-15 часов в теплой воде. Какой лук сажать в мае – читайте в нашем материале.

Специалисты советуют аналогичную подкормку провести еще через 10 дней для лучшего результата. Удобрение на основе карбамида даст невероятный урожай.