За зовнішнім виглядом пір’я ріпчастої цибулі, можна визначити стан урожаю, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Якщо перо є слабким і тонким та з блідим відтінком, тоді це є ознакою того, що цибулі не вистачає азоту.

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У такому випадку вноситься бюджетне й ефективне підживлення, яке чудово впливає на урожай. Після нього дачники можуть сміливо очікувати на великі головки ріпчастої цибулі.

Як підживити цибулю карбамідом

Вже з середини травня дачники починають підживлювати цибулю. Для цього варто скористатися карбамідом, в якому міститься 50% азоту.

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Перевагою цього добрива є й те, що він не закислює ґрунт. Це є дуже важливим при вирощуванні цибулі, оскільки вона не любить кислих ґрунтів й дає поганий урожай.



Після підживлення цибуля виросте великою / Фото Pexels

Щоб приготувати добриво, потрібно в 10 літрах води розвести 20 грамів карбаміду. Готовою сумішшю потрібно підлити грядки. Після такого добрива, грядки з цибулею треба підлити звичайною відстояною водою. Така дія допоможе краще розчину потрапити аж до коріння.

До речі! У другій половині травня рекомендується садити ріпчасту цибулю при температурі повітря +10°С до +15°С, попередньо замочивши її на 12-15 годин у теплій воді. Яку цибулю садити у травні – читайте в нашому матеріалі.

Фахівці радять аналогічне підживлення провести ще через 10 днів для кращого результату. Добриво на основі карбаміду дасть неймовірний урожай.