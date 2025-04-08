Чем заменить яйца для выпечки: 7 лучших вариантов, которые надо знать
- Яйца в выпечке можно заменить яблочным пюре, бананами, авокадо, семенами чиа, смесью соды и уксуса, тофу, йогуртом или ореховой пастой.
- Каждый из этих заменителей имеет свои особенности, например, банан придает аромат, а йогурт увлажняет тесто.
Для выпечки яйца являются необходимым ингредиентом, впрочем часто им находят альтернативу. Это происходит из-за аллергии, веганского образа жизни или отсутствия яиц в самый необходимый момент.
На первый взгляд, может казаться, что яйца заменить невозможно, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba. На самом деле в выпечке вместо яиц могут быть другие продукты, которые сохранят тот же вкус.
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Яблочное пюре
Если пюре имеет в составе сахар или подсластитель, тогда в тесто надо добавить меньше сахара, чем указано в рецепте. Одно яйцо заменяет 60 граммов яблочного пюре.
Банан или авокадо
Использование банана является популярным вариантом, впрочем надо помнить о том, что десерт приобретет банановый аромат. Для нейтрального вкуса лучше выбирать мягкое авокадо. Среднее яйцо заменит 65 граммов банана или авокадо.
Семена чиа
Одну столовую ложку семян надо намочить в воде, чтобы чиа поглотило влагу, а смесь приобрела текстуру густого киселя. Порция такой смеси заменит одно яйцо. Лучше всего подходит для выпечки вафель, блинов или печенья.
Яйца можно заменить другими продуктами в выпечке / Фото Pexels
Смесь соды и уксуса
Заменить яйцо можно смесью из одной столовой ложки соды и одной столовой ложки уксуса. Такой заменитель сделает выпечку легкой и воздушной.
Тофу
Сгущенное соевое молоко с высоким содержанием воды, спрессованное в твердые прямоугольные блоки сможет заменить одно яйцо. Для этого достаточно измельчить в пюре 60-граммовый кусок сыра. Тофу может сделать выпечку плотной, поэтому лучше всего подойдет для брауни и тортов.
Йогурт
Заменить одно яйцо можно 60 граммами йогуртов. Кисломолочный продукт увлажнит тесто и равномерно соединит все составляющие. Стоит выбирать греческий йогурт без сахара, красителей и ароматизаторов.
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Ореховая паста
Выберите арахисовую или миндальную пасту с кремовой текстурой. Все ингредиенты между собой хорошо перемешаются, а выпечка будет иметь ореховый аромат.