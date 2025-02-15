Вода в уплотнителе стиральной машины может принести немало неприятностей. Иногда она высыхает и сама, но в большинстве случаев нужно действовать, и немедленно, сообщает 24 Канал. И вытирать пол тряпкой – это далеко не единственный способ разобраться с этой проблемой.

Интересно Ногти будут крепкими и длинными: нужно есть эти 6 продуктов

Как убрать воду в уплотнителе стиральной машины?

Первое правило, о котором не стоит забывать – после стирки дверцу машинки советуют оставлять открытой, чтобы все внутренние детали, и уплотнитель в частности, могли просохнуть как следует. Однако иногда этого все же недостаточно, и даже после таких мероприятий вода и дальше накапливается в манжете.

А если ее вовремя не убирать, это приведет не только к повторному загрязнению одежды, но и к появлению неприятного запаха из стиральной машинки.

Специалисты убеждены, что основной причиной накопления воды в манжете является забивание дренажных отверстий – со временем мелкий мусор, попадающий в уплотнитель, забивает их, и из-за этого вода не может выйти.

Для исправления этой проблемы вам понадобится обычная крестовая отвертка. Для начала нужно отогнуть резиновый уплотнитель, и там вы заметите несколько дренажных отверстий. В зависимости от модели машинки их может быть или несколько маленьких, или же один больший.

Отвертку нужно осторожно вставить в отверстие и покрутить ее, чтобы прочистить канал. Вода после этого должна снова свободно вытекать из стиральной машины.



В стиральной машине не должна накапливаться вода / Фото Pexels

Как почистить манжету на барабане стиральной машины

Сейчас существует несколько эффективных способов, что позволят убрать грязь под манжетой. Впрочем, выбирать этот метод нужно от вида засорения, которое появилось на стиральной машине.

Сначала стиральную машину нужно выключить из сети, а потом взять мягкую щетку или губку, чтобы не повредить мягкий материал уплотнителя. После этого нужно определить загрязнения: налет, ворс, пыль или грибок. И в первом случае достаточно будет обычного моющего средства.

А вот когда появляется плесень и грибок, нужно залить в барабан около 100 миллилитров отбеливателя, а тогда активировать программу с температурой воды от 60 градусов – после этого вы сможете забыть о проблеме.