Вода в ущільнювачі пральної машини може принести чимало неприємностей. Іноді вона висихає і сама, але в більшості випадків потрібно діяти, і негайно, повідомляє 24 Канал. І витирати підлогу ганчіркою – це далеко не єдиний спосіб розібратися з цією проблемою.

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Як прибрати воду в ущільнювачі пральної машини?

Перше правило, про яке варто не забувати – після прання дверцята машинки радять залишати відчиненими, аби усі внутрішні деталі, та й ущільнювач зокрема, могли просохнути як слід. Проте іноді цього все ж недостатньо, і навіть після таких заходів вода й далі накопичується у манжеті.

А якщо її вчасно не прибирати, це призведе не тільки до повторного забруднення одягу, але й до появи неприємного запаху з пральної машинки.

Фахівці переконані, що основною причиною накопичення води в манжеті є забивання дренажних отворів – з часом дрібне сміття, що потрапляє в ущільнювач, забиває їх, і через це вода не може вийти.

Для виправлення цієї проблеми вам знадобиться звичайна хрестова викрутка. Для початку потрібно відігнути гумовий ущільнювач, і там ви помітите кілька дренажних отворів. Залежно від моделі машинки їх може бути або кілька маленьких, або ж один більший.

Викрутку потрібно обережно вставити в отвір та покрутити її, аби прочистити канал. Вода після цього має знову вільно витікати з пральної машини.



В пральній машині не має накопичуватися вода / Фото Pexels

Як почистити манжету на барабані пральної машини

Зараз існує кілька ефективних способів, що дозволять прибрати бруд під манжетою. Втім, обирати цей метод потрібно від виду засмічення, яке з'явилося на пральній машині.

Спершу пральну машину потрібно вимкнути з мережі, а тоді взяти м'яку щітку чи губку, аби не пошкодити м'який матеріал ущільнювача. Після цього потрібно визначити забруднення: наліт, ворс, пил чи грибок. І у першому випадку достатньо буде звичайного мийного засобу.

А ось коли з'являється цвіль та грибок, потрібно залити в барабан близько 100 мілілітрів відбілювача, а тоді активувати програму із температурою води від 60 градусів – після цього ви зможете забути про проблему.