Смородина – это ягода, которая сама по себе является достаточно неприхотливой, и поэтому пользуется очень большой популярностью. Она не требует много ухода, но иногда случается так, что куст, который был облит ягодами, внезапно начинает сбрасывать урожай.

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Почему ягоды опадают со смородины

На самом деле может быть несколько причин опадания ягод с куста. И одна из них – недостаток или избыток влаги. Вы должны знать, что смородину нужно время от времени поливать. И если погода жаркая, а почва пересыхает, тогда куст может начать быстро сбрасывать ягоды. В таком случае будет достаточно просто полить смородину – под каждый куст нужно вылить 4 – 5 ведер воды.

Противоположная же причина – избыток влаги, и это также может привести к опадению ягод. Старайтесь не поливать смородину чрезмерно, а если дожди не прекращаются, чаще рыхлите почву, чтобы влага могла быстро испариться.

Если ягоды сыпятся с молодых кустов смородины, то это может происходить из-за того, что у них просто не хватает сил держать на себе весь урожай. Обычно в таких случаях проблема исчезает сама собой через год или два.

Если же смородина опадает со старого куста, тогда все наоборот – он потерял свои ресурсы и вам нужно провести обрезку. После того, как соберете урожай, удалите все старые побеги и подкормите куст.

Могут ягоды опадать также из-за тени, сквозняки и застои воды. Именно поэтому огородники советуют высаживать ее на участок с умеренным солнцем и там, где для нее будет достаточно пространства – не менее, чем 1 метр до соседнего куста. Также это место должно быть тихим и защищенным от ветра.

Плохо будет расти смородина и в низине, где постоянно застаивается вода.